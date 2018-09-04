Альфа-банк уберет уязвимые банкоматы из-за проблем с купюрами в 5000 рублей

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Альфа-банк выведет из эксплуатации все банкоматы уязвимых моделей до конца 2018 года в связи со взбросом фальшивых 5-тысячных рублевых купюр, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.

Газета "Ведомости" во вторник написала, что российские банкоматы перестали принимать купюры достоинством в 5 тысяч рублей из-за вброса фальшивок. Проблема затронула банкоматы, оснащенные старыми устройствами для проверки купюр. По совету одного из крупнейших производителей банкоматов NCR многие банки временно приостановили прием пятитысячных банкнот в уязвимых банкоматах.

"Мы сразу приостановили прием наличности на этих 18 устройствах. Ни одной фальшивой банкноты обнаружено не было. Банкоматы уязвимых моделей мы планируем вывести из эксплуатации до конца 2018 года", — сказал собеседник агентства.

По словам представителя банка, 18 банкоматов с уязвимостью составляют 0,5% от общей численности банкоматной сети Альфа-банка.