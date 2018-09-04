Ослабление рубля пока не драматично для промышленности, заявил Мантуров

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Текущее ослабление рубля пока не является драматическим для российской промышленности, ряд компаний успели подготовиться, сообщил в интервью РИА Новости глава Минпромторга Денис Мантуров.

Рубль за август ослабел на 7,5% против доллара и на 6,7% против евро. При этом доллар 23 августа обновил максимум с апреля 2016 года, поднимавшись до уровня 69,01 рубля.

"Удешевление рубля произошло, но не драматическое. Кто-то этого ожидал, кто-то это прогнозировал, кто-то формировал складские запасы. Никакого драматизма на сегодняшний день пока нет", — сказал министр.

При этом он добавил, что таких обращений, как это было в кризисном 2014 году, от производителей не поступало.

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