Мантуров рассказал, с кем Россия работает над расчетами в нацвалютах

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Россия ведет активную работу по переходу на расчеты в национальных валютах со странами Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Африки, сообщил в интервью РИА Новости министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Россия не собирается отказываться от инвестиций в доллары и расчетов в американской валюте, но осознает санкционные риски и старается их минимизировать. При этом Россия довольно давно обсуждает возможность расчетов в национальных валютах с рядом стран.

"Процесс этот небыстрый (переход на расчеты в нацвалютах — ред.), и мы запустили его не в формате ответа на санкции. Мы эту работу ведем системно уже на протяжении нескольких лет, накопили практику и имеем опыт в части работы коммерческих банков и Центрального банка в тех странах, где нам выгодно вести эту работу. Это в меньшей степени касается европейских стран, больше это относится к странам Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, даже Латинской Америки, Африки", — сказал Мантуров.

"Что касается Евросоюза, у нас так остро ситуация не стоит по еврозоне. У нас есть сложности, связанные с прохождением расчетов в долларах, поэтому в тех регионах, которые я обозначил, работа в части нацвалют ведется активно", — добавил он.

Министр не стал называть компании, которые уже поставляют свою продукцию за рубеж с расчетами в нацвалютах, однако уточнил, что в первую очередь такая необходимость возникает у крупного бизнеса, поскольку именно он является целью санкций США. В целом доля сделок российских промышленных компаний, осуществляемых в нацвалютах, по словам Мантурова, "пока несущественная".

"Я был бы счастлив, если бы мы могли реализовать такую планку (в 50% сделок в нацвалютах — ред.), но боюсь, что до 50% всего нашего объема поставок высокотехнологичной продукции, или вообще, если мы говорим про несырьевой и неэнергетический экспорт, — это достаточно высокая планка. Тем более, что мы не отказываемся от европейского рынка, да и от американского в том числе. Коллеги приобретают то, что им нужно, и то, что им выгодно, для замещения своих потребностей", — отметил глава Минпромторга.

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