На Гидроавиасалоне-2018 покажут прототипы летательных аппаратов будущего

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) имени профессора Н.Е. Жуковского представит на Гидроавиасалоне-2018 прототипы летательных аппаратов будущего, а также перспективные разработки в области прикладных научных авиационных исследований, сообщили во вторник в пресс-службе института.

XII Международная выставка "Гидроавиасалон-2018" пройдет с 6 по 9 сентября в Геленджике.

"В составе экспозиции НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского" ЦАГИ гости салона получат возможность увидеть яркого представителя бизнес-авиации будущего — модель легкого сверхзвукового делового самолета. Этот летательный аппарат рассчитан на 4-6 пассажиров. Предполагается, что авиалайнер будет летать со сверхзвуковой скоростью (1700-1800 км/ч) на расстояния до 7000 км", — сказали в ЦАГИ.

Кроме того, на выставке будет представлен легкий многоцелевой самолет короткого взлета и посадки, предназначенный для перевозок пассажиров и грузов. Планируется, что перелеты на таких летательных аппаратах будут доступны широкому кругу людей. Еще одна перспективная разработка специалистов института — самолет местных воздушных авиалиний, оснащенный гибридной силовой установкой.

Также будет экспонироваться макет интегральной компоновки самолета "Летающее крыло". Эта перспективная схема, в которой объединены крыло и фюзеляж, сделает летательный аппарат более экономичным по сравнению с классическим воздушным судном. Разработка может применяться как для пассажирских, так и для грузовых самолетов с большой дальностью полета.