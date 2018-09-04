Стоимость биткоина продолжает расти

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Биткоин (bitcoin) во вторник продолжает дорожать, аналитики ожидают продолжения этой тенденции в ближайшие дни, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 9.47 мск биткоин дорожал на 0,62%, до 7,276 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин рос в цене на 0,54% — до 7,297 тысячи долларов.

Другие криптовалюты при этом дешевеют: Ethereum — на 1,53%, до 285,54 доллара, Ripple — на 1,44%, до 0,333 доллара, Bitcoin Cash – на 0,26%, до 625,86 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 236 миллиардов долларов. На долю биткоина приходится примерно 53% всего рынка криптовалют.

"Ранее я писал, что с 23 августа началась бычья фаза, которая продлится примерно до 6-7 сентября. К 3 сентября я ждал курс биткоина на уровне 7,65 тысячи долларов. Есть мнение, что максимум 7,429 тысячи устоит, а цена развернется вниз до 6 сентября", — рассказал РИА Новости аналитик "Альпари" Владислав Антонов.

Исполнительный директор Zichain Сергей Ковтуненко считает, что курс биткоина может достичь отметки в 7,4-7,5 тысячи и не исключил повторного тестирования сопротивления в 8 тысяч долларов за монету.

"За неделю со вторника, 28 августа, биткоин прибавил еще 5,4% к доллару, зафиксировав вторую неделю последовательной положительной динамики", — уточнил Ковтуненко. Он также отметил, что неприятие рисков на рынках традиционных активов, в частности кризис фиатных валют развивающихся рынков, не затронуло рынок криптовалют – биткоин продемонстрировал отрицательную корреляцию, продолжая расти в цене вместе с ростом спроса.