Масштаб проблемы с купюрами в 5000 рублей минимален, заявили в Госдуме

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков надеется, что российские банкоматы скоро возобновят прием пятитысячных купюр. По его словам, масштаб проблемы минимален — она могла затронуть менее одного процента банкоматов.

Газета "Ведомости" во вторник написала, что российские банкоматы перестали принимать купюры достоинством в пять тысяч рублей из-за вброса фальшивок. Проблема затронула те из них, которые оснащены старыми устройствами для проверки купюр. По совету одного из крупнейших производителей банкоматов NCR многие финучреждения временно приостановили прием пятитысячных банкнот в уязвимых аппаратах.

"Я думаю, что масштаб небольшой, касается тех банкоматов, которые не имеют средства определения фальшивок высокого качества. В ближайшее время с ситуацией разберутся. Масштаб минимальный, меньше одного процента устройств", — сказал Аксаков РИА Новости.

Как сообщала газета, ущерб банки пока оценить затруднились, так как еще не все банкоматы инкассированы.