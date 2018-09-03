"Газпром" ищет разработчика роботизированного комплекса для Арктики

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. "Газпром" объявил тендер на разработку технических предложений по созданию отечественного роботизированного комплекса для диагностики оборудования подводной добычи в ледовых условиях на морских месторождениях шельфа Арктики, следует из материалов компании.

Отмечается, что целью разработки является повышение промышленной и экологической безопасности при освоении нефтегазовых месторождений на замерзающих акваториях континентального шельфа РФ, а также формирование научно-технического задела в области создания отечественного роботизированного комплекса.

"Новизна работы заключается в том, что впервые в РФ будут разработаны технические требования и аванпроект отечественного робототехнического комплекса, способного круглогодично выполнять диагностику состояния оборудования подводной добычи и мониторинг загрязнения водной среды углеводородами на морских месторождениях ПАО "Газпром"", — сообщается в документе.

Максимальная стоимость договора составляет 30 миллионов рублей. "Газпром" намерен выбрать разработчика 19 сентября.

В настоящее время на "Газпром" распространен ряд санкций, связанных с ограничением закупок оборудования и услуг из ряда стран для разработки глубоководных месторождений, арктического шельфа и сланцевых месторождений нефти в РФ.

Совет директоров "Газпрома" на прошлой неделе обсудил влияние западных санкций на группу в 2017-2018 годах и мерах реагирования на них. Ранее в презентации "Газпрома" ко Дню инвестора сообщалось, что санкции США и ЕС не препятствуют доступу "Газпрома" к глобальным рынкам капитала. Возможность введения новых санкций США, касающихся экспортных газопроводов, не распространяется на проекты, объявленные к реализации до 2 августа 2017 года, а технологические санкционные ограничения касаются менее 1% добычи углеводородов группы "Газпром".