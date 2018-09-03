Глава КЧР назначил нового вице-премьера и двух министров

ЧЕКРЕССК, 3 сен — РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии назначил нового вице-премьера республики и двух министров — имущественных и земельных отношений, труда и социального развития, об этом в понедельник на официальной странице в сети Инстаграм сообщил глава республики Рашид Темрезов.

"Все новые члены правительства — люди знающие и компетентные, подошли к новым должностям с большим багажом знаний и опыта, который они наработали на предыдущих местах службы. Уверен, это позволит им качественно выполнить задачи, которые стоят перед органами власти Карачаево-Черкесии по развитию экономики и социальной сферы", — написал глава республики о новых кадровых назначениях в Инстаграм.

Новым заместителем председателя правительства КЧР назначен Евгений Поляков до этого дня занимавший пост министра имущественных и земельных отношений республики. На его место решением главы региона назначен Дмитрий Бугаев, который последние три года работал заместителем министра образования и науки КЧР.

Вместо уволенного по собственному желанию министра труда и соцразвития Мурата Кемова назначен руководитель службы скорой помощи Черкесска Анзор Охтов.

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