Санкции не мешают российским банкам работать за рубежом, заявил глава ВТБ

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Санкции США не мешают российским банкам развиваться и активно работать, в том числе в других странах, заявил глава банка ВТБ Андрей Костин.

"Невзирая на всю геополитику банковское дело у нас живо. Банки у нас развиваются, и несмотря на то, что они являются, наверно, одним из первых объектов пристального внимания американско-русофобской группы, могу сказать, что нам обеспечено банковское развитие", — сказал он на церемонии открытия учебного года в МГИМО.

"Конечно, банки в России будут и дальше работать, и работать и в России активно, и за рубежом", — добавил Костин.