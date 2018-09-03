Рада требует от правительства отчет о планах по ценам на газ для населения

КИЕВ, 3 сен — РИА Новости. Фракция "Оппозиционный блок" в украинском парламенте требует отчета правительства относительно необходимости повышения цен на газ для населения, заявил в понедельник на заседании согласительного совета Верховной рады лидер партии Юрий Бойко.

Миссия МВФ посетит Киев 6-19 сентября. Стороны планируют обсудить последние экономические события, а также дальнейшие шаги, в том числе финансовую помощь от МФВ для поддержания макроэкономической стабильности и устойчивого роста экономики Украины, заявляли в фонде. В украинском Минфине рассчитывают обсудить с миссией продолжение сотрудничества с фондом после окончания программы помощи, которая завершается в марте. Одним из требований МВФ, которое должен выполнить Киев, чтобы получить очередной транш, является повышение тарифов на газ для населения.

"Первый вопрос (в повестке дня работы Рады – ред.), который должен быть, и это позиция нашей фракции, — это отчет правительства относительно выполнения социальных выплат и выполнения решений и программ по преодолению экономического кризиса", — сказал Бойко на заседании, которое транслировали украинские телеканалы.

По его словам, правительство должно объяснить украинцам, будет ли повышение тарифов для населения, учитывая, что для промышленных предприятий цена на газ уже выросла. "Пусть правительство наконец скажет, будет или не будет повышение тарифов", — заявил Бойко.

Позиция фракции "Оппозиционный блок" состоит в том, что тарифы наоборот должны быть снижены, добавил он.

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш в 1,7 миллиарда долларов. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 миллиард долларов каждый. Власти Украины рассчитывали получить пятый транш до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен. Теперь Киев рассчитывает на получение транша в этом году.