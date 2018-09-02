Пива станет меньше. Чем пенный напиток не устраивает Роскачество

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости, Александр Лесных. Глава Роскачества Максим Протасов направил первому вице-премьеру Антону Силуанову письмо с просьбой обратить внимание на действующий ГОСТ, касающийся производства пива. По мнению Протасова, нынешний стандарт позволяет пивоварам обманывать покупателей и поставлять на рынок некачественную продукцию. Чем не устраивает экспертов один из самых любимых россиянами напитков — в материале РИА Новости.
За качество отвечаю
Весь остальной объем может быть покрыт несоложеным сырьем: зерном, его переработанными вариантами и сахаросодержащими продуктами (последних — не более двух процентов). Вся прочая продукция, которая производится по схожему принципу, но не соответствует этим критериям, должна маркироваться как "пивные напитки".
"Корректировка законодательства позволит избавить рынок от легального фальсификата и недобросовестной конкуренции, а также представить потребителю прозрачный рынок с четким пониманием, что именно является пивным напитком, а что — пивом", — пояснила позицию Роскачества замруководителя автономной некоммерческой организации Мария Сапунцова.
Перед чемпионатом мира по футболу организация провела специальное исследование. Выяснилось, что из 40 наиболее популярных марок пять не соответствуют ГОСТу. В Роскачестве предположили, что их производители сэкономили на ферментированном солоде, чем нарушили закон.
Ты не пройдешь
Представители одной из крупнейших отечественных пивоваренных компаний указали, что такой метод оценки качества не используется ни в одной стране мира и попросту был выдуман в самом Роскачестве. А ведь именно этим показателем организация планирует дополнить существующий ГОСТ.
"Отсутствие у Роскачества профессиональных знаний и опыта в области пивоварения приводит к серьезным ошибкам, которые усугубляются тем, что транслируются на массовую аудиторию", — заявили в Российском союзе пивоваров (РСП).
Трудности перевода
В Роскачестве отвечают, что это касается только пророщенных и смолотых зерен ячменя, пшеницы или ржи, о чем в федеральном законе № 171-ФЗ от 22 ноября 1995 года нет ни слова.
Очевидно, авторы закона понимали, что пиво — продукт интернациональный, а значит, его состав напрямую зависит от наиболее популярной культуры, которую выращивают в той или иной стране.
Так, один из самых востребованных бельгийских сортов пива — "Бланш", хорошо известный российскому потребителю по брендам Hoegaarden и Blanche de Bruxelles. Однако в России на маркировочных этикетках значится "пивной напиток", а не "пиво".
Еще один пример. Есть два практически равнозначных сорта: European pale lager и American pale lager, занимающих основную долю рынка соответственно в Старом и Новом Cвете. По сути, это "народное пиво". В России наиболее популярно первое — за счет того, что варится из ячменя.
Наоборот, в Америке традиционная зерновая культура — кукуруза, из которой и варят тот самый "Американский светлый лагер". Типичный продукт — Pabst Blue Ribbon, который также представлен на российском рынке. Однако на этикетке PBR, как называют его американцы, в России указано "пиво", а не "пивной напиток".
Другими словами, и сами регуляторы пока не могут определиться, что считать пивом, а что — пивным напитком. Менять в такой ситуации ГОСТ как минимум преждевременно.
Диалогу — быть
По данным Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА), в 2017 году среднестатистический гражданин России выпил 50 литров пива, 3,5 литра вина, 6,7 литра водки и ликеро-водочных изделий, около 0,75 литра коньяка и четверть литра виски, рома, джина или абсента.
Исходя из этого, в правительстве понимают, что ограничиваться данными Роскачества как единственным источником информации, невозможно. Поэтому Минпромторг проведет встречу с главными игроками пивного рынка и выяснит, какими именно должны быть поправки в ГОСТ, чтобы не навредить ни бизнесу, ни потребителям. И стоит ли их вообще вводить.