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Экономика

Пива станет меньше. Чем пенный напиток не устраивает Роскачество

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CC BY-SA 2.0 / Andrew Nash / L'Athenee Cafe Brussels - Dec 2014Кот у бокала с пивомКот у бокала с пивом
CC BY-SA 2.0 / Andrew Nash / L'Athenee Cafe Brussels - Dec 2014

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости, Александр Лесных. Глава Роскачества Максим Протасов направил первому вице-премьеру Антону Силуанову письмо с просьбой обратить внимание на действующий ГОСТ, касающийся производства пива. По мнению Протасова, нынешний стандарт позволяет пивоварам обманывать покупателей и поставлять на рынок некачественную продукцию. Чем не устраивает экспертов один из самых любимых россиянами напитков — в материале РИА Новости.

За качество отвечаю

Чашка кофе
CC0 / Engin_Akyurt / Coffee
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Главная претензия специалистов национальной системы мониторинга качества к производителям пива — неcоблюдение ГОСТа, который четко разделяет понятия "пиво" и "пивной напиток". Дело в том, что пивом по российскому законодательству можно называть только те напитки, при изготовлении которых использовалось не менее 80% пивоваренного солода.

Весь остальной объем может быть покрыт несоложеным сырьем: зерном, его переработанными вариантами и сахаросодержащими продуктами (последних — не более двух процентов). Вся прочая продукция, которая производится по схожему принципу, но не соответствует этим критериям, должна маркироваться как "пивные напитки".

"Корректировка законодательства позволит избавить рынок от легального фальсификата и недобросовестной конкуренции, а также представить потребителю прозрачный рынок с четким пониманием, что именно является пивным напитком, а что — пивом", — пояснила позицию Роскачества замруководителя автономной некоммерческой организации Мария Сапунцова.

Перед чемпионатом мира по футболу организация провела специальное исследование. Выяснилось, что из 40 наиболее популярных марок пять не соответствуют ГОСТу. В Роскачестве предположили, что их производители сэкономили на ферментированном солоде, чем нарушили закон.

Ты не пройдешь

Знак процента в витрине
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Ответ не заставил себя ждать: крупнейшие пивовары России раскритиковали исследование, отметив, что примененный метод в корне неверен. Специалисты АНО замеряли массовую концентрацию азота, соединения которого содержатся в солоде, и если результат не соответствовал нормативам, напиток признавали некачественным.

Представители одной из крупнейших отечественных пивоваренных компаний указали, что такой метод оценки качества не используется ни в одной стране мира и попросту был выдуман в самом Роскачестве. А ведь именно этим показателем организация планирует дополнить существующий ГОСТ.

"Отсутствие у Роскачества профессиональных знаний и опыта в области пивоварения приводит к серьезным ошибкам, которые усугубляются тем, что транслируются на массовую аудиторию", — заявили в Российском союзе пивоваров (РСП).

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Если вплотную заняться определением того, что есть пиво, а что — пивной напиток, Роскачеству следует обратить внимание на собственные формулировки. На официальном портале организации указано, что для приготовления пива должно использоваться не менее 80% солода — в соответствии с ГОСТом.

В Роскачестве отвечают, что это касается только пророщенных и смолотых зерен ячменя, пшеницы или ржи, о чем в федеральном законе № 171-ФЗ от 22 ноября 1995 года нет ни слова.

Очевидно, авторы закона понимали, что пиво — продукт интернациональный, а значит, его состав напрямую зависит от наиболее популярной культуры, которую выращивают в той или иной стране.

Так, один из самых востребованных бельгийских сортов пива — "Бланш", хорошо известный российскому потребителю по брендам Hoegaarden и Blanche de Bruxelles. Однако в России на маркировочных этикетках значится "пивной напиток", а не "пиво".

Еще один пример. Есть два практически равнозначных сорта: European pale lager и American pale lager, занимающих основную долю рынка соответственно в Старом и Новом Cвете. По сути, это "народное пиво". В России наиболее популярно первое — за счет того, что варится из ячменя.

© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкДевушка в кафе
© РИА Новости / Владимир Песня
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Девушка в кафе

Наоборот, в Америке традиционная зерновая культура — кукуруза, из которой и варят тот самый "Американский светлый лагер". Типичный продукт — Pabst Blue Ribbon, который также представлен на российском рынке. Однако на этикетке PBR, как называют его американцы, в России указано "пиво", а не "пивной напиток".

Другими словами, и сами регуляторы пока не могут определиться, что считать пивом, а что — пивным напитком. Менять в такой ситуации ГОСТ как минимум преждевременно.

Диалогу — быть

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© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Нынешний тренд потребления алкогольных напитков в России говорит о том, что самый популярный среди них — отнюдь не водка, как принято считать за рубежом, а именно пиво.

По данным Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА), в 2017 году среднестатистический гражданин России выпил 50 литров пива, 3,5 литра вина, 6,7 литра водки и ликеро-водочных изделий, около 0,75 литра коньяка и четверть литра виски, рома, джина или абсента.

Исходя из этого, в правительстве понимают, что ограничиваться данными Роскачества как единственным источником информации, невозможно. Поэтому Минпромторг проведет встречу с главными игроками пивного рынка и выяснит, какими именно должны быть поправки в ГОСТ, чтобы не навредить ни бизнесу, ни потребителям. И стоит ли их вообще вводить.

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