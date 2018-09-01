Россия и Азербайджан договорились об изучении потенциала блока "Гошадаш"

Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи. 1 сентября 2018

Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи. 1 сентября 2018

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 1 сен — РИА Новости. Россия и Азербайджан подписали соглашение о совместном изучении нефтяного и газового потенциала блока "Гошадаш" в северной части Апшеронского полуострова.

Документ подписан по итогам переговоров президентами двух стран Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым.

Кроме того, был подписан контракт между "Роснефтью" и SOCAR Trading S.A.

В ходе встречи были также подписаны план действий по развитию ключевых направлений российско-азербайджанского сотрудничества (пять "дорожных карт"), соглашение о развитии экономического сотрудничества, а также соглашение о сотрудничестве в области регистрации прав на недвижимое имущество и кадастровой деятельности.

Лидеры двух стран также подписали соглашения об укреплении сотрудничества в области промышленности, кроме того, главы РФ и Азербайджана подписали соглашения о таможенном контроле товаров, перемещаемых по линиям электропередачи и трубопроводным транспортом, и о сотрудничестве в области туризма, а также спорта.

Кроме того, был подписан меморандум о сотрудничестве в области цифровых транспортных систем, а также протокол о взаимодействии в сфере борьбы с таможенными правонарушениями, связанными с перемещением товаров воздушным транспортом.

Также было подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве между SOCAR, АО "РЭЦ" и БАНКОМ ГПБ (АО) в рамках совместной реализации проектов в сфере поддержки экспорта из РФ БАНКОМ ГПБ (АО) и Соглашение о сотрудничестве в области развития национального сборочного производства коммерческих автомобилей ГАЗ в Азербайджане между ООО "Автомобильный завод ГАЗ" и ОАО "Азермаш".

Также был подписан план ("дорожная карта") по реализации мероприятий в рамках меморандума о взаимопонимании между акционерным обществом "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" и публичным юридическим лицом "Агентство развития малого и среднего предпринимательства Азербайджанской Республики".