ФАС и власти Татарстана подписали соглашение по развитию конкуренции

КАЗАНЬ, 1 сен — РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов и руководитель Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев в субботу подписали соглашение о взаимодействии между республикой и ФАС по развитию конкуренции, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

"Предметом соглашения является организация взаимодействия сторон по осуществлению мероприятий, направленных на активное содействие развитию конкуренции в Республике Татарстан", — отмечается в сообщении.

Реализация соглашения, как отмечается, будет осуществляться управлением ФАС по Татарстану и министерством экономики республики.

В ходе встречи Минниханов и Артемьев обсудили оперативные вопросы деятельности антимонопольных органов, гармонизации российского антимонопольного законодательства, а также тему конкуренции. Было отмечено, что в стране утвержден национальный план развития конкуренции на 2018-2020 годы, подготовлена "дорожная карта" развития конкуренции в различных отраслях экономики, состоялось заседание Госсовета РФ по вопросам развития конкуренции в регионах, по итогам которого даны конкретные поручения.

Минниханов отметил, что для Татарстана выполнение указа президента России об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции в отраслях экономики и реализация нового стандарта развития конкуренции в субъектах является приоритетной задачей.

Как сообщил Артемьев журналистам, Татарстан является лидером в очень многих областях, в том числе и в развитии конкуренции. "Из всех показателей, которые президент и Госсовет рекомендовали, как минимальные показатели развития конкуренции в стране, я думаю, в республике уже две трети исполнены. Потому что вы думали об этом значительно раньше, чем вышли официальные поручения. Что это нам всем даст? Нам это даст дополнительные рабочие места, более высокое качество, рост производительности труда. И мы попросили республику, как обычно, выступить в качестве лидера для того, чтобы повести за собой многие другие регионы", — сказал глава ФАС России.

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