Кузбасс на ВЭФ-2018 планирует подписать 17 соглашений

НОВОСИБИРСК, 31 авг – РИА Новости. Кемеровская область, единственный участвующий в IV Восточном экономическом форуме "не восточный" регион России, планирует подписать сразу 17 соглашений о сотрудничестве, в том числе с иностранными компаниями, сообщает в пятницу обладминистрация.

"На ВЭФ-2018 делегация Кузбасса планирует заключить 17 соглашений. Среди них соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Кемеровской областью и Республикой Саха (Якутия), Хабаровским краем, соглашение между Коллегией обладминистрации и АО "Российский экспортный центр". Отдельное соглашение разрабатывается с Дальневосточным федеральным университетом", — говорится в сообщении.

Кроме того, готовятся меморандумы о международном сотрудничестве, в частности, с китайскими и корейскими компаниями в сфере защиты окружающей среды и промышленной безопасности в Кемеровской области.

На форуме представители обладминистрации и Таштагольского района презентуют комплексный проект "Развитие туристско-рекреационного кластера "Шерегеш". Проект предполагает комплексное развитие территории крупнейшего сибирского горнолыжного курорта Шерегеш для создания всесезонного туристического кластера мирового уровня, а также формирование на базе курорта центра выставочной деятельности, конгресс-парков для проведения форумов международного уровня. Общий объем инвестиций в проект составит порядка 34,3 миллиарда рублей. В результате его реализации турпоток в год составит 2,2 миллиона человек к 2025 году, 2,6 миллиона — к 2035 году.

Власти региона также сообщили, что на ВЭФ-2018 делегация области представит стенд "Кузбасс. Время быть первыми" и художественную выставку "Кузбасс в изобразительном искусстве" в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский, павильон на выставке "Улица Дальнего Востока" на набережной бухты Аякс, а также презентует лучшие инвестпроекты Кузбасса.

МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.