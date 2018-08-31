Товарооборот России с Сирией вырос более чем на 25%

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Вице-премьер РФ Юрий Борисов провел встречу с заместителем председателя Совета министров, министром иностранных дел и по делам соотечественников Сирии Валидом Муаллемом, в ходе беседы было отмечено, что в первом полугодии 2018 года товарооборот России с САР увеличился более чем на 25% и составил 226,7 миллиона долларов, сообщается на сайте российского кабмина.

"В ходе беседы было отмечено, что, несмотря на сложную военно-политическую ситуацию в Сирии, растут показатели двусторонней торговли", — говорится в сообщении.

Как сообщается, по данным минэкономразвития, "в первом полугодии 2018 года товарооборот России с Сирией относительно аналогичного периода 2017 года увеличился более чем на 25% и составил 226,7 миллиона долларов США".

При этом, как следует из сообщения, объем поставок сирийской сельхозпродукции в Россию вырос в 2,5 раза.

"Кроме того, были отмечены усилия сирийской стороны по предоставлению российским компаниям особых условий при работе на местном рынке, определенные успехи в промышленной кооперации", — отмечается в сообщении.

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