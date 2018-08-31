Руденя: молокозавод в Тверской области будет участвовать в импортозамещении

Губернатор Тверской области Игорь Руденя на церемонии открытия в Конаковском районе предприятия по переработке молока ООО Дмитрогорский молочный завод

Губернатор Тверской области Игорь Руденя на церемонии открытия в Конаковском районе предприятия по переработке молока ООО Дмитрогорский молочный завод

ТВЕРЬ, 31 авг — РИА Новости. Уверен, что новое предприятие будет активно участвовать в решении задач импортозамещения и обеспечения продовольственной безопасности, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя на церемонии открытия в Конаковском районе предприятия по переработке молока ООО "Дмитрогорский молочный завод", входящего в группу компаний "АгроПромкомплектация".

Как сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства области, в настоящее время Дмитрогорский молокозавод производит 21% общеобластного объема молока, 35% свинины, обеспечивает работой более 2,5 тысячи жителей Верхневолжья.

Принявший участие в церемонии пуска предприятия глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев выразил мнение, что завод станет одним из флагманов экономики Тверской области.

В строительство нового молочного завода вложены порядка трех миллиардов рублей, созданы 250 рабочих мест. Мощность завода по переработке молока составит около 88 тысяч тонн в год, по производству готовой продукции — до 50 тысяч тонн в год. Ассортимент продукции включает 140 наименований.

В пресс-службе напомнили, что по итогам прошлого года Тверская область заняла третье место в Центральном федеральном округе по темпам роста производства продукции животноводства. Общий объем продукции АПК Верхневолжья в денежном выражении составил 37,5 миллиарда рублей, в том числе 28,5 миллиарда рублей в животноводстве. За первое полугоде 2018 года в регионе произведены 112,5 тысяч тонн молока, 104,2 тыся тонн скота и птицы в живом весе.

В настоящее время на территории региона реализуется и планируется к реализации 30 инвестиционных проектов в сфере АПК с общим объемом инвестиций около 35 миллиардов рублей.

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