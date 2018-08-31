В "Газпроме" назвали ожидания по экспортной цене на газ в 2018 году

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. "Газпром" ожидает среднюю экспортную цену на газ в 2018 году около 230-240 долларов за тысячу кубометров, сообщил начальник департамента анализа "Газпром экспорта" Андрей Зотов.

"Что касается уровня цен, 250-260 долларов… очевидно, это все-таки относится к уровню цен так сказать на споте, ожидания третьего и отчасти четвертого квартала. Наш расчет, а все-таки у нас корзина контрактов, мы ожидаем цены по результатам года, это будет понятно ближе к четвертому кварталу, где-то в районе 230-240 долларов (за тысячу кубометров — ред.)", — сказал Зотов в рамках телефонной конференции.

В июне заместитель председателя правления компании Александр Медведев сообщил, что "Газпром" ожидает среднюю экспортную цену газа в 2018 году на уровне 220 долларов за тысячу кубов и выше. Он напомнил, что в прошлом году этот показатель составлял 197 долларов за тысячу кубометров.