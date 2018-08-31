На Тамбовщине на подготовку к учебному году направили около 1,5 млрд рублей

ТАМБОВ, 31 авг — РИА Новости. Власти Тамбовской области направили на подготовку к новому учебному году почти 1,5 миллиарда рублей, из них 415 миллионов рублей — средства федерального бюджета, 765 миллионов рублей — областного и 279 миллионов рублей — местных бюджетов и средства внебюджетных источников, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.

"К новому учебному году готовятся 799 образовательных организаций региона, в том числе 25 организаций среднего профессионального образования, 444 общеобразовательных школы, православная гимназия, 247 дошкольных образовательных организаций, 63 организации дополнительного образования детей, 20 областных специальных (коррекционных) школ и организаций для детей-сирот", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в новом учебном году за парты сядут более 94 тысяч школьников, что на 1 779 человек больше, чем в прошлом году, из них 9950 — первоклассники. Кроме того, в регионе постепенно сокращают количество учащихся во вторую смену.

"Благодаря строительству, реконструкции и проведению капитального ремонта зданий образовательных учреждений в этом году в области созданы 628 новых учебных места. В частности, завершена реконструкция здания Оборонинской школы в Мордовском районе, которая рассчитана на 598 мест. Кроме того, проведен капитальный ремонт Осино-Гаевского филиала Гавриловской школы на 110 мест. В нем созданы 30 новых учебных мест", — отметил собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что к началу учебного года 100% школьников Тамбовской области обеспечены учебниками. На эти цели из регионального бюджета было выделено более 128 миллионов рублей.

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