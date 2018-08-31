Собянину показали в Капотне новую уникальную установку переработки нефти

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу посетил Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) "Газпром нефть", где ему показали строительство комбинированной уникальной установки переработки нефти "Евро+", которая призвана в разы снизить воздействие вредных выхлопов на атмосферу.

На строительство новой установки руководство предприятия потратило порядка 98 миллиардов рублей. В 2011 году "Газпром нефть" начала проводить модернизацию Московского НПЗ с общим объемом инвестиций 250 миллиардов рублей, чтобы улучшить стандарты производства и экологической безопасности. Также один комплекс "Евро+" должен заменить пять обычных нефтеперерабатывающих установок.

"Огромное количество людей, которые проживали вокруг этого завода, постоянно жаловались на экологическую обстановку. Благодарен руководству (предприятия), что пошли навстречу и в 2011 году начали модернизацию. Я надеюсь, что в 2019 году такая установка будет работать на полной мощности, и выбросы в атмосферу уменьшатся в два раза", — сказал мэр во время посещения НПЗ.

По его словам, при первом посещении завода у него были негативные впечатления: "отстойники, много выхлопов в атмосферу".

"Сегодня завод стал намного лучше. Сбрасывание в Москву-реку очень маленькое", — отметил мэр.

Председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков сообщил, что, начиная с 2011 года, "Газпром нефть" инвестировала в модернизацию Московского НПЗ более 160 миллиардов рублей.

"Были реализованы проекты по переходу завода на производство топлива Евро-5, строительству инновационных биологических очистных сооружений "Биосфера", внедрению первой в отрасли системы автоматизированного экологического мониторинга, будет построен новый комплекс "Евро+". На этом программа модернизации не завершится — впереди работы по выводу из эксплуатации устаревших установок "малого кольца" и подготовка строительства комплекса глубокой переработки нефти. Совокупный размер инвестиции "Газпром нефти" в обновление мощностей предприятия составит 250 миллиардов рублей до 2021 года", — сказал Дюков, слова которого цитирует пресс-служба компании.

Московский нефтеперерабатывающий завод был основан в 1938 году. Расчётная мощность завода в первые годы составляла 155 тысяч тонн бензина в год, основным сырьём при производстве служил мазут Бакинских нефтепромыслов. Позднее была построена система магистральных трубопроводов.

