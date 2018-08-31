Россия будет развивать Северный морской путь и судоходство в Арктике

ГОРКИ, 31 авг — РИА Новости. Россия продолжит развивать Северный морской путь и судоходство в Арктике, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Медведев накануне провёл заседание правительства и три долгих совещания с членами кабмина, сегодня прошло ещё одно, ещё одно предстоит, а за ними две рабочие встречи, но премьер не собирается останавливаться: в его графике публичное мероприятие в субботу и два в понедельник pic.twitter.com/v9PU2zG2dK— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 31 августа 2018 г.
"Мы продолжим развивать Северный морской путь, обеспечивать судоходство в Арктике, формировать опорные зоны развития, которые необходимы для промышленного освоения региона. Конечно, в дальнейшем потребуются еще немалые усилия, чтобы добиться связанности этого уникального региона и раскрытия его колоссального экономического потенциала", — сказал он на совещании по вопросам финансирования программ развития регионов РФ.