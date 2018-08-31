Россия будет развивать Северный морской путь и судоходство в Арктике

Медведев накануне провёл заседание правительства и три долгих совещания с членами кабмина, сегодня прошло ещё одно, ещё одно предстоит, а за ними две рабочие встречи, но премьер не собирается останавливаться: в его графике публичное мероприятие в субботу и два в понедельник pic.twitter.com/v9PU2zG2dK