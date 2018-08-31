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Экономика

Власти Кузбасса заявили, что помогают арендаторам ТРЦ "Зимняя вишня"

Сюжет:
Пожар в торговом центре в Кемерово (1092)
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© Фото : пресс-служба администрации Кемеровской области Демонтаж сгоревшего ТЦ Зимняя вишня. Архивное фотоДемонтаж сгоревшего ТЦ Зимняя вишня. Архивное фото
© Фото : пресс-служба администрации Кемеровской области

НОВОСИБИРСК, 31 авг — РИА Новости. Власти Кузбасса оказывают поддержку арендаторам помещений в снесенном ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, где в марте произошел трагический пожар, сразу по нескольким направлениям, сообщили РИА Новости в обладминистрации.

Здание торгово-развлекательного центра Зимняя вишня в Кемерово. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Патрин
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"Ъ" назвал причину пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово

Предприниматели-арендаторы ТРЦ "Зимняя вишня" на прошлой неделе опубликовали видеообращение к президенту РФ, в котором сообщили, что после пожара потеряли бизнес и работу, остались наедине с долгами по кредитам, расплатиться с которыми не в состоянии. В частности, они просят помощи во взаимодействии с банками по вопросу списания долгов или уменьшения кредитной ставки, в дополнительном субсидировании на восстановлении бизнеса, а также просят помочь в досудебном взыскании убытков с собственников ТРЦ. Они пожаловались на отписки и отсутствие реальной помощи со стороны властей Кемерово и Кемеровской области.

"По информации департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области, работа с предпринимателями ТЦ "Зимняя вишня", пострадавшими при пожаре, ведется по нескольким направлениям", — говорится в ответе на запрос РИА Новости, в котором отмечается, что прежде всего предпринимателям на различных встречах разъясняли их права и возможности получения господдержки.

Кредиты

Сотрудник пожарной охраны МЧС во время тушения пожара в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово
© РИА Новости / Александр Кряжев
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По данным властей, в различные банки были направлены письма от лица врио замгубернатора с просьбой рассмотреть все возможные варианты снижения финансовой нагрузки по кредитам предпринимателей. Всего в администрацию региона обратились 35 индивидуальных предпринимателей с кредитными обязательствами перед 19 кредитными организациями на сумму около 30 миллионов рублей. По этим обращениям также были направлены письма в банки, которые принимали решения индивидуально по каждому клиенту.

"В большинстве случаев заемщикам была предложена реструктуризация кредитов либо с отсрочкой оплаты основного долга, или увеличением срока кредитования, или уменьшение процентной ставки при обращении их в отделения банков с предоставлением всех необходимых документов", — отметили в обладминистрации. В частности, навстречу заемщикам пошли как минимум восемь банков.

Пожар в торговом центре в Кемерово
© РИА Новости, Инфографика
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Пожар в торговом центре в Кемерово

Трудоустройство

В сообщении отмечается, что на официальном сайте департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области опубликован перечень возможных мест для размещения бизнеса для тех, кто ранее арендовал помещения в ТРЦ "Зимняя вишня", с указанием конкретных адресов и контактных данных арендодателей.

Также власти направили обращения руководителям торговых центров и крупных торговых сетей о предоставлении пострадавшим при пожаре в ТРЦ предпринимателям в аренду торговых площадей на льготных условиях. В результате льготы по аренде были предоставлены 11 бизнесменам, отметили в обладминистрации. Еще в отношении одного юрлица оформляется акт оценки ущерба для получения отсрочки по уплате налогов.

Сообщается, что по обращениям 40 бывших работников ТРЦ об оказании помощи в трудоустройстве проведена работа, в результате которой девять человек были признаны безработными, еще пятеро участвуют в ярмарках вакансий.

Финансовая поддержка

По состоянию на 29 августа 2018 года за получением финансовой поддержки к властям обратился 61 предприниматель, отметили в обладминистрации. Из общего количества 28 предпринимателей получили субсидию в размере 100 тысяч рублей, еще 14 человек должны получить их 30 и 31 августа. На рассмотрении находятся 16 подобных заявок, трем предпринимателям отказано в предоставлении субсидии.

Женщина зажигает свечу возле здания торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, где произошел пожар
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Власти отмечают, что причинами отказов в предоставлении субсидии стало несоответствие предпринимателей требованиям закона, одно из которых запрещает оказывать господдержку бизнесменам, реализующим подакцизные товары, например, спиртные напитки. Также поддержку нельзя оказать, если бизнесмен не внесен в единый реестр предпринимателей.

"Всего в управление потребительского рынка и развития предпринимательства администрации города Кемерово после пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" за помощью обратилось 124 арендатора", — говорится в сообщении.

Пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта и унес жизни 60 человек. Комплекс зданий на проспекте Ленина общей площадью 23 тысячи квадратных метров, переделанный под торговый центр из промышленных площадок кондитерской фабрики, после ЧП признали аварийным. В основном четырехэтажном корпусе сгорели несущие конструкции, частично обрушилась крыша. В середине июля началась подготовка к сносу здания, 19 июля к работе приступила тяжелая техника. Полностью здание ТРЦ снесли 21 августа.

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