СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости. Реконструкция старой взлетно-посадочной полосы аэропорта Симферополя начата в рамках ФЦП развития Крыма, ее длина будет увеличена до 3,2 километра, она станет всепогодной и сможет принимать типы воздушных судов Boeing-777-300ER и классом ниже без ограничений, сообщила пресс-служба аэропорта.

"Реконструкция ВПП-1, которая не эксплуатируется с начала 2000-х годов из-за недостаточной длины и прочности, начата в аэропорту Симферополя. Реконструкция предусматривает удлинение полосы на полкилометра — с 2 700 метров до 3 200 метров, что позволит обеспечить эксплуатацию расчетных типов воздушных судов Boeing-777-300ER и классом ниже без ограничений", — сообщили в пресс-службе.

В рамках проекта предусмотрена установка новой радиомаячной системы, светосигнального оборудования и строительство новых рулежных дорожек. ВПП-1 будет оснащена средствами посадки и светосигнальным оборудованием по IIIА категории ИКАО (высшая). Новая полоса будет всепогодной, что особенно важно в осенний и весенний период, когда в районе аэродрома начинается "сезон туманов" и командирам воздушных судов приходится принимать решение об уходе на запасные аэродромы в связи с ограниченной видимостью, отметили в пресс-службе.

"Реконструкция летной зоны ВПП-1 – это по сути строительство новой полосы на месте существующей. После завершения строительства международный аэропорт Симферополь получит вторую взлетно-посадочную полосу с современным радиомаячным и светосигнальным оборудованием, что позволит аэропорту принимать практически все типы воздушных судов даже при сложных метеорологических условиях", — приводит слова гендиректора аэропорта Евгения Плаксина пресс-служба.

На данный в международном аэропорту Симферополь эксплуатируется ВПП-2, длиной 3701 метр. Данная полоса построена в 1982 году в рамках подготовки аэродрома Симферополь в качестве "Западного запасного аэродрома" для посадки космических кораблей "Буран". Согласно классификации ИКАО полоса имеет категорию I (низшую).

В рамках ФЦП на территории аэропорта Симферополь будут также построены: новая вышка командно-диспетчерского пункта; сток очистных сооружений, новая аварийно-спасательная станция, произведена реконструкция периметрового ограждения с оснащением техническими средствами охраны, строительство новых контрольно-пропускных пунктов. Объем средств выделяемых из федерального бюджета составит более 11 млрд рублей.

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