МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Президентские поправки в законопроект по изменению пенсионной системы могут поступить до 12 сентября, к заседанию рабочей группы Госдумы, сообщил журналистам председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Володин в пятницу проводит первое заседание рабочей группы Госдумы по совершенствованию пенсионного законодательства, где парламентарии совместно с представителями правительства, а также деловых и экспертных кругов обсуждают доработку правительственного законопроекта об изменении пенсионной системы.

"Мы договорились собраться 12 сентября для того, чтобы изучить, — возможно, к этому времени поступят предложения от президента уже как законодательная инициатива, — эти поправки, а также поправки, которые продолжают поступать в Государственную Думу", — сказал Володин.

В среду Владимир Путин выступил с получасовым обращением к россиянам, в ходе которого заявил, что изменения пенсионного законодательства нужны ради стабильности и устойчивости пенсионной системы. По его словам, откладывать их внедрение больше нельзя, это будет безответственно. Кроме того, проявление нерешительности в данном вопросе грозит рисками стабильности общества и безопасности страны. Президент отметил, что решение по пенсиям трудное, но необходимое. Он также призвал россиян с пониманием отнестись к предстоящим нововведениям.

При этом глава государства предложил ряд мер, которые позволят максимально смягчить решения по пенсионной системе. В частности, по его словам, возраст выхода на пенсию для женщин должен составлять 60 лет вместо предложенных правительством 63, для мужчин — 65. Среди других предложений — позволить многодетным матерям досрочно выходить на пенсию. Кроме того, по мнению Путина, условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера должны сохраняться, пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста нужно увеличить, а за увольнение перед пенсией необходимо ввести административную и даже уголовную ответственность. Предложения по изменению пенсионной системы в ближайшее времяоформят как поправки к законопроекту и внесены на рассмотрение в Госдуму, заключил Путин.