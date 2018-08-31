Комсомольск-на-Амуре представит на ВЭФ-2018 два инвестпроекта

ХАБАРОВСК, 31 авг — РИА Новости. Два инвестиционных проекта от Комсомольска-на-Амуре (Хабаровский край) будут представлены на IV Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке с 11 по 13 сентября, сообщает администрация города в пятницу.

"По итогам конкурсного отбора право принять участие в презентации на ВЭФ-2018 получили четыре инвестпроекта Хабаровского края, из них два проекта от города Комсомольска-на-Амуре. Это проект ООО "Хаканджинское" по разработке золото-серебряного месторождения "Хаканджинское" и проект по строительству объектов туристической инфраструктуры субкластера "Авиационный", инициированный муниципалитетом", — говорится в сообщении.

Отмечается, что создание субкластера "Авиационный" предусматривает строительство на территории города Комсомольска-на-Амуре выставочно-развлекательного центра "PROсамолёт" и экскурсионной площадки для проведения промышленных экскурсий в цехе окончательной сборки самолетов "Сухой Суперджет 100". Общая стоимость проекта — 577 миллионов рублей.

Уточняется, что объекты субкластера "Авиационный" входят в туристско-рекреационный кластер "Комсомольский" и включены в долгосрочный план комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре. Проекты реализуются на принципах государственно-частного партнерства. За счет бюджетных средств будет выполнено строительство подъездных дорог и инженерных сетей, внебюджетные инвестиции будут направлены на строительство туристических объектов. Сейчас идет поиск инвесторов.

По данным краевого правительства, общий объем инвестиций в четыре проекта, которые представит Хабаровский край на ВЭФ, превышает 8,5 миллиарда рублей.