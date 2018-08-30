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Экономика

Forbes составил рейтинг самых влиятельных россиян

(обновлено: 20:42 30.08.2018)
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CC BY 2.0 / Jim Larrison / NYC Business Travel MeetingsВывеска ForbesВывеска Forbes
CC BY 2.0 / Jim Larrison / NYC Business Travel Meetings

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Журнал Forbes опубликовал на своем сайте рейтинг ста самых влиятельных граждан России. В него вошли чиновники, бизнесмены, топ-менеджеры, представители силовых структур. Возглавил рейтинг президент Владимир Путин.

Генеральный директор Amazon Джефф Безос. Архивное фото
© AP Photo / Amy Harris/Invision
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Вторую строчку занял президент Сбербанка Герман Греф, тройку лидеров замкнул председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер. На четвертом месте расположился руководитель "Роснефти" Игорь Сечин, пятый — премьер-министр Дмитрий Медведев.

В первую десятку также вошли: гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, директор ФСБ Александр Бортников, глава РЖД Олег Белозеров, замыкает десятку президент "Лукойла" Вагит Алекперов.

Как пояснили в редакции, в лонг-лист вошли все участники рейтинга 200 самых богатых бизнесменов, директоры крупнейших компаний и системообразующих банков, руководители силовых структур, чиновники, руководители обеих палат парламента и главы комитетов, региональные руководители. Всего около 1500 человек. Затем по собственной методике журнал начислил каждому участнику определенное количество баллов и сформировал итоговый рейтинг влияния.

"Владимир Путин автоматически возглавил рейтинг, как человек, занявший второе место в глобальном рейтинге самых влиятельных людей мира по версии американского Forbes", — заключили в журнале.

"Настоящий винегрет"

Магомед Мусаев. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Левитин
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Владельцем российского Forbes стал бизнесмен Магомед Мусаев
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал критерии Forbes непонятными, а рейтинг странным.

"Мы его видели, читали в СМИ. Честно говоря, ничего нельзя сказать. Непонятно, какие критерии, на чем основывались <…> Весьма непонятный список. Естественно, не надо быть провидцем, чтобы поставить Путина на первое место, это дело нехитрое. В остальном весьма странный список", — сказал Песков.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, занявший в списке самых влиятельных россиян последнее место, назвал рейтинг необъективным.

"С одной стороны, это признание. Из всей оппозиции только я да Зюганов (97-е место) вошли. Остальные 98 человек — это одна политическая команда. Да и Зюганова включили, потому что он представляет старый режим <…> С другой стороны, список необъективен. У нас 70% экономики принадлежит государству, а в списке 80% — это банкиры, люди, у которых больше всех в России денег. Но ведь реально это не их деньги, а деньги нашей страны, а мы просто временно им доверили ими управлять", — написал Жириновский в своём Telegram-канале.

Другой парламентарий, первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев, назвал рейтинг Forbes полным "винегретом".

"Глядя на рейтинг Forbes, можно лишь согласиться с тем, что в нем действительно представлены влиятельные, успешные в той или иной области люди. Но его составители "намешали" всех подряд, и получился настоящий винегрет — по-другому этот список не назовёшь. Видно желание иностранного издателя поднять значимость и придать силу олигархам, будто в нашей стране по-прежнему все решается, как и в 1990-е годы", — сказал Шхагошев.

Самые влиятельные россияне по версии Forbes
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкЛидером рейтинга стал президент Владимир Путин.Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Лидером рейтинга стал президент Владимир Путин.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкНа второй строчке оказался председатель правления "Сбербанка" Герман Греф.Президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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На второй строчке оказался председатель правления "Сбербанка" Герман Греф.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкТретье место занял председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.Председатель правления ПАО Газпром Алексей Миллер
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Третье место занял председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкЧетвертый в рейтинге — главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин.Главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров ПАО НК Роснефть Игорь Сечин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Четвертый в рейтинге — главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин.
© РИА Новости / Екатерина ШтукинаПерейти в фотобанкГлава правительства Дмитрия Медведева — пятый среди лидеров.Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Глава правительства Дмитрия Медведева — пятый среди лидеров.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкШестое место — у гендиректора "Сургутнефтегаза" Владимира Богданова.Генеральный директор и совладелец нефтегазовой компании ОАО Сургутнефтегаз Владимир Богданов
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Шестое место — у гендиректора "Сургутнефтегаза" Владимира Богданова.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкСедьмое — у председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной.Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Седьмое — у председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкНа восьмом месте расположился директор ФСБ Александр Бортников.Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
На восьмом месте расположился директор ФСБ Александр Бортников.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкДевятую строчку рейтинга занял генеральный директор РЖД Олег Белозеров.Президент ОАО Российские железные дороги Олег Белозеров
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Девятую строчку рейтинга занял генеральный директор РЖД Олег Белозеров.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкЗамыкает десятку президент "Лукойла" Вагит Алекперов.Президент ПАО Лукойл Вагит Алекперов
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Замыкает десятку президент "Лукойла" Вагит Алекперов.
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