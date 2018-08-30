Forbes составил рейтинг самых влиятельных россиян

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Журнал Forbes опубликовал на своем сайте рейтинг ста самых влиятельных граждан России. В него вошли чиновники, бизнесмены, топ-менеджеры, представители силовых структур. Возглавил рейтинг президент Владимир Путин.
В первую десятку также вошли: гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, директор ФСБ Александр Бортников, глава РЖД Олег Белозеров, замыкает десятку президент "Лукойла" Вагит Алекперов.
Как пояснили в редакции, в лонг-лист вошли все участники рейтинга 200 самых богатых бизнесменов, директоры крупнейших компаний и системообразующих банков, руководители силовых структур, чиновники, руководители обеих палат парламента и главы комитетов, региональные руководители. Всего около 1500 человек. Затем по собственной методике журнал начислил каждому участнику определенное количество баллов и сформировал итоговый рейтинг влияния.
"Владимир Путин автоматически возглавил рейтинг, как человек, занявший второе место в глобальном рейтинге самых влиятельных людей мира по версии американского Forbes", — заключили в журнале.
"Настоящий винегрет"
"Мы его видели, читали в СМИ. Честно говоря, ничего нельзя сказать. Непонятно, какие критерии, на чем основывались <…> Весьма непонятный список. Естественно, не надо быть провидцем, чтобы поставить Путина на первое место, это дело нехитрое. В остальном весьма странный список", — сказал Песков.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, занявший в списке самых влиятельных россиян последнее место, назвал рейтинг необъективным.
"С одной стороны, это признание. Из всей оппозиции только я да Зюганов (97-е место) вошли. Остальные 98 человек — это одна политическая команда. Да и Зюганова включили, потому что он представляет старый режим <…> С другой стороны, список необъективен. У нас 70% экономики принадлежит государству, а в списке 80% — это банкиры, люди, у которых больше всех в России денег. Но ведь реально это не их деньги, а деньги нашей страны, а мы просто временно им доверили ими управлять", — написал Жириновский в своём Telegram-канале.
Другой парламентарий, первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев, назвал рейтинг Forbes полным "винегретом".
"Глядя на рейтинг Forbes, можно лишь согласиться с тем, что в нем действительно представлены влиятельные, успешные в той или иной области люди. Но его составители "намешали" всех подряд, и получился настоящий винегрет — по-другому этот список не назовёшь. Видно желание иностранного издателя поднять значимость и придать силу олигархам, будто в нашей стране по-прежнему все решается, как и в 1990-е годы", — сказал Шхагошев.