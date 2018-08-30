Forbes составил рейтинг самых влиятельных россиян

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Журнал Forbes опубликовал на своем сайте рейтинг ста самых влиятельных граждан России. В него вошли чиновники, бизнесмены, топ-менеджеры, представители силовых структур. Возглавил рейтинг президент Владимир Путин.

Вторую строчку занял президент Сбербанка Герман Греф, тройку лидеров замкнул председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер. На четвертом месте расположился руководитель "Роснефти" Игорь Сечин, пятый — премьер-министр Дмитрий Медведев.

В первую десятку также вошли: гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, директор ФСБ Александр Бортников, глава РЖД Олег Белозеров, замыкает десятку президент "Лукойла" Вагит Алекперов.

Как пояснили в редакции, в лонг-лист вошли все участники рейтинга 200 самых богатых бизнесменов, директоры крупнейших компаний и системообразующих банков, руководители силовых структур, чиновники, руководители обеих палат парламента и главы комитетов, региональные руководители. Всего около 1500 человек. Затем по собственной методике журнал начислил каждому участнику определенное количество баллов и сформировал итоговый рейтинг влияния.

"Владимир Путин автоматически возглавил рейтинг, как человек, занявший второе место в глобальном рейтинге самых влиятельных людей мира по версии американского Forbes", — заключили в журнале.

"Настоящий винегрет"

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал критерии Forbes непонятными, а рейтинг странным.

"Мы его видели, читали в СМИ. Честно говоря, ничего нельзя сказать. Непонятно, какие критерии, на чем основывались <…> Весьма непонятный список. Естественно, не надо быть провидцем, чтобы поставить Путина на первое место, это дело нехитрое. В остальном весьма странный список", — сказал Песков.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, занявший в списке самых влиятельных россиян последнее место, назвал рейтинг необъективным.

"С одной стороны, это признание. Из всей оппозиции только я да Зюганов (97-е место) вошли. Остальные 98 человек — это одна политическая команда. Да и Зюганова включили, потому что он представляет старый режим <…> С другой стороны, список необъективен. У нас 70% экономики принадлежит государству, а в списке 80% — это банкиры, люди, у которых больше всех в России денег. Но ведь реально это не их деньги, а деньги нашей страны, а мы просто временно им доверили ими управлять", — написал Жириновский в своём Telegram-канале.

Другой парламентарий, первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев, назвал рейтинг Forbes полным "винегретом".

"Глядя на рейтинг Forbes, можно лишь согласиться с тем, что в нем действительно представлены влиятельные, успешные в той или иной области люди. Но его составители "намешали" всех подряд, и получился настоящий винегрет — по-другому этот список не назовёшь. Видно желание иностранного издателя поднять значимость и придать силу олигархам, будто в нашей стране по-прежнему все решается, как и в 1990-е годы", — сказал Шхагошев.