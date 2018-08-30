На Кубани пообещали выявить факты использования земель не по назначению

КРАСНОДАР, 30 авг — РИА Новости. Специальные рабочие группы в муниципалитетах Краснодарского края проанализируют до конца сентября текущего года факты использования земель не по назначению, сообщает пресс-служба администрации региона.

Уточняется, что меры противодействия фактам использования земель не по назначению обсудили на совещании, которое провел вице-губернатор Сергей Болдин. "На совещании было принято решение поручить органам местного самоуправления сформировать рабочие группы, которые проанализируют соблюдение правового режима использования земель и расположенных на них объектов с привлечением всех заинтересованных ведомств", — говорится в сообщении.

Уточняется, что анализ будет проведен в рамках исполнения поручения губернатора края Вениамина Кондратьева по мобилизации дополнительных доходов в бюджет региона. "Рабочим группам поручено завершить анализ до конца сентября", — добавили в ведомстве.

По данным региональных властей, в Краснодарском крае распространилась практика использования земельных участков не в соответствии с установленным видом разрешенного использования. По словам Кондратьева, нередко на землях ИЖС в курортных территориях строятся гостиничные комплексы, а в Краснодаре размещают магазины и автосервисы. При этом ставка земельного налога для гостиниц в 28 раз выше налога для ИЖС.

"Только совместная работа органов исполнительной власти, местного самоуправления и федеральных структур приведет к реальному результату – упорядочиванию существующих земельно-имущественных отношений, актуализации баз данных кадастровой палаты, а также позволит налоговым органам уточнить объект и ставки налогообложения", – приводятся в релизе слова вице-губернатора Болдина.

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