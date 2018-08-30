В Москве обсудили детали участия делегации Южной Кореи в ВЭФ

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Вопросы участия южнокорейской делегации в IV Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2018), в том числе проведение межстранового бизнес-диалога и тематической панельной сессии, обсудили советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета форума Антон Кобяков и чрезвычайный и полномочный посол Республики Корея в России У Юн Гын, сообщили в пресс-службе фонда "Росконгресс".

Встреча Кобякова с У Юн Гыном состоялась в Москве. Посол отметил важность и динамичное развитие российско-корейского сотрудничества. "Отношения между нашими странами развиваются по восходящей линии. В 2017 году Президент Республики Корея участвовал в работе Восточного экономического форума. В этом году в рамках визита в Москву Мун Чжэ Ин принял участие в Российско-Корейском бизнес-форуме, а также выступил в Государственной Думе Российской Федерации, где рассказал о приоритетах двухсторонних отношений России и Республики Корея", – цитирует пресс-служба "Росконгресса" посла Южной Кореи.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы участия южнокорейской делегации в IV Восточном экономическом форуме, который пройдет 11–13 сентября во Владивостоке. У Юн Гын отметил, что в работе форума примет участие делегация Республики Корея, в состав которой войдут порядка 200 официальных лиц и представителей бизнес-сообщества.

"Не сомневаюсь, что предстоящий визит корейской делегации в Россию будет способствовать еще большему углублению партнерских отношений между нашими странами", – приводит пресс-служба "Росконгресса" слова Кобякова.

"Отдельно обсуждалась российско-корейская программа мероприятий Форума, в частности, проведение в рамках деловой программы ВЭФ-2018 бизнес-диалога "Россия – Республика Корея" и панельной сессии "Россия, юг и север Кореи: будущее нового экономического пространства кооперации?" с участием членов южнокорейской делегации. Также на полях форума запланировано проведение заседания Российско-Корейского и Корейско-Российского делового и инвестиционного советов", — отмечается в сообщении.

Кроме того, на встрече было высказано предложение о проведении сессии на тему энергетического сотрудничества России и Республики Корея в Арктике в рамках Международного арктического форума "Арктика – территория диалога", который состоится в Архангельске 9–10 апреля 2019 года.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. Фонд "Росконгресс" — социально-ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Был учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России.