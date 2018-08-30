ЦБ исключил "Домашние деньги" из реестра микрофинансовых организаций

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Банк России принял решение исключить компанию "Домашние деньги", основным бенефициаром которого является бизнесмен Евгений Бернштам, из государственного реестра микрофинансовых организаций в связи с неоднократными нарушениями требований закона и нормативных актов ЦБ, сообщила пресс-служба регулятора.

На прошлой неделе Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление Агентства по страхованию вкладов, конкурсного управляющего разорившегося банка "Интеркоммерц", с требованием признать банкротом "Домашние деньги".

"Банк России 30 августа 2018 года принял решение об исключении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансовой компании "Домашние деньги" из государственного реестра микрофинансовых организаций", — говорится в сообщении ЦБ.

Регулятор указал, что компания неоднократно нарушала требования закона и нормативные акты ЦБ, в частности, федеральный закон о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях, а также указания ЦБ об установлении экономических нормативов для микрофинансовой компании. Также МФО не исполнила обязательные предписания регулятора, нарушала установленные экономические нормативы и представила недостоверные данные в отчете, касающиеся привлечения денежных средств физлиц, отметил ЦБ.

В апреле 2018 года компания "Домашние деньги" объявила технический дефолт по выпуску биржевых облигаций на 1,25 миллиарда рублей перед держателями – к выкупу было предъявлено бумаг на 840 миллионов рублей.

Физические лица — кредиторы "Домашних денег" 9 августа направили в ЦБ письмо с просьбой оказать компании содействие в ее планах по реструктуризации долга на 1,7 миллиарда рублей.