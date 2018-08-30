МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Greenpeace запустила систему спутникового слежения за строительством "Северного потока — 2" в РФ, говорится в сообщении организации.

"Российское отделение Greenpeace запускает систему спутникового отслеживания, с помощью которой любой пользователь может следить, не нарушает ли Nord Stream 2 AG выделенные под строительство границы", — говорится в сообщении.

Ранее в четверг Nord Stream 2 сообщила о начале подготовительных работ к строительству "Северного потока — 2" в Кургальском заказнике в Ленинградской области.

"Согласно проекту, на протяжении 1,3 километра от берега моря трасса газопровода должна иметь ширину 30 метров, следующие 400 метров — ширину не более 40 метров, оставшиеся 2 километра — 60 метров. Этот вариант одобрила экологическая экспертиза — он не спасёт ценные природные объекты заказника, но Greenpeace будет требовать строгого соблюдения этих решений", — отмечается в сообщении.

"Если Nord Stream 2 AG допустит нарушения, мы направим обращение в правоохранительные и надзорные органы", — уточняет Greenpeace.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран компании Nord Stream 2 AG, оператору "Северного потока — 2", осталось получить разрешения на строительство только от Дании.