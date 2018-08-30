В Твери открылся первый клиентский центр Почта Банка на базе МФЦ

В Твери открылся первый клиентский центр Почта Банка на базе МФЦ

В Твери открылся первый клиентский центр Почта Банка на базе МФЦ

ТВЕРЬ, 30 авг — РИА Новости. В Твери открылся первый центр обслуживания Почта Банка на базе МФЦ — эту тему и перспективы совместной работы правительства Тверской области и ПАО "Почта банк" обсудили в четверг на встрече губернатор Тверской области Игорь Руденя и президент-председатель правления банка Дмитрий Руденко.

"Это начало нашего сотрудничества, один из этапов реализации совместной программы. Задача — обеспечить жителям Тверской области качественный и круглосуточный доступ к современным банковским продуктам. В программе — максимальное расширение присутствия банка на территории региона", — сказал глава региона, комментируя открытие клиентского центра.

В пресс-службе правительства области напомнили, что с инициативой создания точек банковского обслуживания в МФЦ региона губернатор выступил на встрече с президентом-председателем правления банка ВТБ Андреем Костиным. ПАО "Почта Банк" создан группой ВТБ и ФГУП "Почта России".

"В Тверской области мы открыли первую в стране точку банковского обслуживания граждан на базе МФЦ. Всего до конца года мы планируем открыть триста подобных представительств в МФЦ по всей России", — сказал Руденко, слова которого цитирует пресс-служба областного правительства.

С 1 сентября представительства банка начнут работу ещё в девяти филиалах МФЦ в городах Андреаполь, Бежецк, Западная Двина, Конаково, Кувшиново, Нелидово, Торжок, Удомля, Спирово.

Соглашение о сотрудничестве в социально-экономической сфере между правительством Тверской области и ПАО "Почта Банк" было заключено 25 мая этого года на Петербургском международном экономическом форуме. В рамках соглашения "Почта Банк" до конца 2018 года планирует установить на территории Тверской области 215 платёжных терминалов в отделениях почтовой связи.

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