"Аэрофлот" в октябре начнет летать в пять городов Северного Кавказа

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. "Аэрофлот" с конца октября начнет летать в Грозный, Махачкалу, Владикавказ, Назрань и Нальчик, сообщил перевозчик.

"Аэрофлот" открывает регулярные рейсы в крупные города северокавказских республик — Грозный, Махачкалу, Владикавказ, Назрань и Нальчик. Полеты будут выполняться ежедневно с 28 октября 2018 года. Продажа билетов открыта", — говорится в сообщении.

Рейсы будут осуществляться на комфортабельных самолетах Airbus A320.

Авиакомпания в январе-июле увеличила перевозки пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7%, до 19,8 миллиона человек.