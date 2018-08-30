В Еврокомиссии прокомментировали вопрос о закупке газа из США

БРЮССЕЛЬ, 30 авг – РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия не будет решать, наращивать ли Евросоюзу закупки сжиженного природного газа (СПГ) из Соединенных Штатов, сказала еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем, выступая в комитете Европарламента.

"Это не дело Еврокомиссии – решать, что вы должны или не должны покупать СПГ. Но я знаю, что некоторые страны ЕС хотели бы покупать американский газ", — сказала она.

При этом, как в августе сообщала Еврокомиссия, США необходимо снять законодательные барьеры на поставки СПГ в Евросоюз. Тогда же отмечалось, что грузы сжиженного природного газа из Соединенных Штатов принимают девять из 28 государств Евросоюза, среди которых крупнейшими импортерами выступают Испания, Франция и Италия.

Ранее, в июле, ЕС и США решили создать исполнительную рабочую группу из ближайших советников главы ЕК Жана-Клода Юнкера и президента США Дональда Трампа для продвижения торговых договоренностей, достигнутых в рамках их встречи в Вашингтоне в конце июля. Эта группа начала работать в августе.

Июльские договоренности касаются импорта СПГ в ЕС из США, тарифов на неавтомобильную промышленную продукцию, торговли услугами, фармацевтической, химической и медицинской продукцией, соевыми бобами, а также реформы ВТО. Помимо этого, планировалось, что рабочая группа определит краткосрочные меры для содействия торговле и оценит существующие тарифы между ЕС и США.