"Газпром" с начала года поставил в дальнее зарубежье 133,3 млрд кубов газа

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. "Газпром" в январе-августе, по оперативным данным, увеличит экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 133,3 миллиарда кубометров, сообщил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

"По оперативным данным, за январь-август 2018 года мы поставим в страны Европы и Турцию 133,3 миллиарда кубометров газа. Прирост — на 5,6% или на 7 миллиардов кубометров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — сказал Миллер, выступая на селекторном совещании, посвященном дню работников нефтяной и газовой промышленности.

Экспорт газа в дальнее зарубежье в августе вырос на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 16,2 миллиарда кубометров, следует из данных "Газпрома".

Кроме того, объем реализации газа "Газпрома" на внутреннем рынке в январе-августе вырастет на 5,4%, сказал Миллер.

"Газпром" в 2017 году увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 8,4% — до 194,4 миллиарда кубометров. В конце июня зампред правления компании Александр Медведев говорил, что экспорт газа "Газпрома" в дальнее зарубежье в 2018 году может превысить 200 миллиардов кубометров.