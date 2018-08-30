Тюменская область готова участвовать в федеральных ИТ-проектах

ТЮМЕНЬ, 30 авг — РИА Новости. Тюменская область готова принять участие в федеральных ИТ-проектах в рамках создания опорных центров обработки данных, продолжая курс на развитие ИТ-компетенций и подготовку кадров для цифровой экономики, сообщил врио губернатора Тюменской области Александр Моор.

"На протяжении последних лет тюменский регион достиг существенных результатов в цифровизации медицины, имеется успешный опыт взаимодействия с Минздравом России в рамках внесения изменений в федеральное законодательство для устранения сдерживающих нормативных ограничений при автоматизации процессов сферы здравоохранения", — сказал Моор на совещании в Тюмени под руководством заместителя председателя правительства РФ Максима Акимова.

По словам главы региона, цифровые технологии — уже не завтрашний, а сегодняшний день.

"В Тюменской области активно идет процесс их внедрения. Единые информационные системы действуют в сфере образования, здравоохранения, социального обеспечения, ЖКХ, транспорта. Цифровые технологии проникают во все сферы. Компании внедряют их в свою деятельность, что позволяет им существенно экономить, снижать риски человеческого фактора или совсем избегать их", — отметил Моор.

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