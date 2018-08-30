Тюменская область готова участвовать в федеральных ИТ-проектах

ТЮМЕНЬ, 30 авг — РИА Новости. Тюменская область готова принять участие в федеральных ИТ-проектах в рамках создания опорных центров обработки данных, продолжая курс на развитие ИТ-компетенций и подготовку кадров для цифровой экономики, сообщил врио губернатора Тюменской области Александр Моор.
По словам главы региона, цифровые технологии — уже не завтрашний, а сегодняшний день.
"В Тюменской области активно идет процесс их внедрения. Единые информационные системы действуют в сфере образования, здравоохранения, социального обеспечения, ЖКХ, транспорта. Цифровые технологии проникают во все сферы. Компании внедряют их в свою деятельность, что позволяет им существенно экономить, снижать риски человеческого фактора или совсем избегать их", — отметил Моор.