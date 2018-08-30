МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. "Аэрофлот" планирует ввести плату за ряд услуг в 2018-2019 годах, в том числе за выбор места для тарифов низкой ценовой категории и повышение категории билета, следует из презентации авиакомпании.

Отмечается, что перевозчик таким образом намерен извлечь дополнительную выручку.

Ранее дочерний лоукостер "Победа" заявил, что внедрит динамическое тарифообразование на дополнительные услуги, в частности, на выбор места и провоз багажа. С конца октября "Победа" введет платную регистрацию в зарубежных аэропортах. Таким образом авиакомпания компенсирует резкий рост расходов на топливо, чтобы не повышать стоимость авиабилетов.

Чистый убыток группы "Аэрофлот" по МСФО в первом полугодии 2018 года составил 5,2 миллиарда рублей против прибыли в 2,9 миллиарда рублей за аналогичный период прошлого года.

Группа "Аэрофлот" в январе-июле увеличила перевозки пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9%, до 30,8 миллиона человек. Авиакомпания за этот же период перевезла 19,8 миллиона человек, нарастив пассажиропоток на 7%.