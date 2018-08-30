Эксперт оценил указ Трампа об обходе квот на импорт алюминия и стали

Президент Дональд Трамп во время встречи c руководителями стальной и алюминиевой отрасли в кабинете министров Белого дома. 1 марта 2018

Президент Дональд Трамп во время встречи c руководителями стальной и алюминиевой отрасли в кабинете министров Белого дома. 1 марта 2018

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Подписание американским президентом Дональдом Трампом указов, разрешающих обходить квоты на импорт стали и алюминия из Южной Кореи, Бразилии и Аргентины, не означают коренного перелома во внешнеэкономической политике США. Такое мнение выразил в разговоре с RT доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин.

"Это сигнал не столько тем странам, в отношении которых были сделаны такие послабления, а таким крупным игрокам как Евросоюз и Китай, который говорит о том, что подобные меры могут модифицироваться", — отметил Ярыгин.

По мнению эксперта, на это решение могли повлиять лоббистские группы автопрома или производителей металлов внутри страны.

В марте США ввели импортные пошлины на сталь и алюминий в размере 25 и 10% соответственно и обосновали свои шаги соображениями национальной безопасности. В ответ государства, чьи производители столкнулись с новыми пошлинами, начали готовить ответные меры.

Так, Россия с 5 августа ввела новые ставки импортных пошлин (от 25% до 40%) в отношении ряда американских товаров: некоторых видов транспортных средств для перевозки грузов, строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструментов для обработки металлов и бурения скальных пород, а также оптоволокна.