Стоимость биткоина удерживается выше отметки в $7 тысяч

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Биткоин (bitcoin) в четверг незначительно дешевеет, но при этом остается выше отметки в 7 тысяч долларов, достигнутой в среду, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 8.27 мск биткоин дешевел на 0,45%, до 7,025 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин снижался в цене на 0,57% — до 7,006 тысячи долларов.

Другие криптовалюты также дешевеют: Ethereum — на 1,73%, до 287,48 доллара, Ripple — на 1,44%, до 0,341 доллара, Bitcoin Cash – на 1,33%, до 548,51 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 228 миллиардов долларов. На долю биткоина приходится примерно 53,1% всего рынка криптовалют.

Директор по инвестициям международной сети инвесторов и экспертов цифровой экономики Cryptolife.World Мансур Гусейнов рассказал РИА Новости, что пока картина рынка не претерпела серьезных изменений, и биткоин торгуется немного выше в диапазоне 7-7,1 тысячи долларов. По мнению эксперта, снизу поддержкой является уровень предыдущих минимумов 5,7-6 тысячи долларов, а сверху — 7,6 тысячи долларов.

"На фоне ценовой стагнации хэшрейт (загруженность сети — ред.) биткойна с начала августа вырос на 20%, а с начала года — в 2,65 раза. Текущий рост связан, вероятно, с выходом на рынок новых, более эффективных моделей майнеров от различных производителей, поскольку рентабельность самых распространенных устройств — Антмайнер С9 за год существенно снизилась", — рассказал аналитик.