Американские биржи закрылись ростом

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Американские фондовые индексы завершили торги в среду ростом на фоне спекуляций о возможном присоединении Канады к новому торговому соглашению между США и Мексикой, свидетельствуют данные бирж.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,23% и составил 26124,57 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,57% — до 2914,04 пункта. Высокотехнологичный NASDAQ прибавил 0,99% и составил 8109,69 пункта.

Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил, что с Мексикой были достигнуты договоренности о заключении нового торгового соглашения вместо действующего трехстороннего соглашения США, Мексики и Канады о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). Он добавил, что пока не решено, присоединится ли к этому соглашению Канада, или же с ней будут вестись переговоры о заключении отдельного договора.

В среду министр иностранных дел Канады Христя Фриланд сообщила, что провела конструктивные переговоры с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером по поводу заключения нового договора о торговле.