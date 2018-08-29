На Кстовском НПЗ начали строить комплекс переработки нефтяных остатков

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 авг — РИА Новости. Глава Нижегородской области Глеб Никитин и президент "Лукойла" Вагит Алекперов дали старт строительству комплекса переработки нефтяных остатков на Нижегородском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в городе Кстово в среду, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на 2021 год. Он увеличит налоговые поступления в бюджеты различных уровней и создаст более 200 рабочих мест, отмечает пресс-служба.

"Никитин и Алекперов приняли участие в открытии памятного знака, посвященного началу строительства комплекса переработки нефтяных остатков на базе процесса замедленного коксования в Кстове. Помимо установки замедленного коксования комплекс включает в себя установки гидроочистки дизельного топлива, газофракционирования, производства водорода и серы, а также инфраструктурные объекты", — отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, мощность комплекса по сырью составляет 2,1 миллиона тонн в год, его строительство позволит существенно сократить производство мазута на Нижегородском НПЗ, увеличит глубину переработки нефти до 95,5% и обеспечит значительную синергию с уже действующими установками каталитического крекинга. Выход светлых нефтепродуктов на Нижегородском НПЗ вырастет до 76% с сегодняшних 64%.

Пресс-служба также отмечает, что "Лукойл" — один из самых значимых партнеров региона в сфере развития промышленного производства.

"Нижегороднефтеоргсинтез" — это серьезный налогоплательщик, работодатель и инвестор. Компания реализует целый ряд модернизационных проектов. Только в этот комплекс будет вложено около 100 миллиардов рублей. За исключением специфичного оборудования, это средства, связанные со строительно-монтажными работами, закупкой сырья, техники; эти заказы во многом будут размещаться у нижегородских производителей, что тоже придаст дополнительный импульс развитию экономики", — приводит пресс-служба слова Никитина.

По словам Алекперова, после запуска комплекса глубина переработки на предприятии превысит 95%.

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