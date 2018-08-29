Губернатор Рязанской области назвал сроки решения вопроса долгостроев

ВОРОНЕЖ, 29 авг — РИА Новости. Рязанская область планирует к 2020 году поставить точку в вопросе долгостроев, сдав в течение двух лет 13 многоквартирных домов, заявил в среду губернатор региона Николай Любимов.

Любимов принял участие в торжественной церемонии вручения ключей от квартир новоселам дома №14 ЖК "Дядьково" в Рязанском районе. Возведение жилого комплекса из восьми многоквартирных домов началось здесь в 2013 году. В течение трех лет было введено в эксплуатацию только три многоквартирных дома, после чего из-за финансовой несостоятельности застройщика строительные работы прекратились, отмечает пресс-служба правительства Рязанской области.

В октябре 2017 года по поручению Любимова были утверждены "дорожные карты" и запущен механизм завершения строительства ЖК "Дядьково" с участием крупнейших застройщиков области, регионального минстроя, администрации Рязанского района. Сейчас строительство ЖК "Дядьково" полностью завершено.

Вручая ключи от квартир жителям проблемного долгостроя, губернатор отметил, что это событие – результат огромного труда, говорится в сообщении. Для завершения строительства пришлось сменить застройщика, привлечь кредитные средства и добровольные вложения ведущих строительных компаний. Итогом настойчивых переговоров, терпения и кропотливой работы стал ввод в эксплуатацию всех домов ЖК "Дядьково". В новом комплексе также получили квартиры граждане, купившие жилье в ЖК "Экополис" поселка Варские. Таким образом, одновременно удалось решить проблему сразу по двум объектам: ЖК "Дядьково" и ЖК "Экополис".

"Сегодняшнее событие не единичное. Еще год назад в зоне риска на территории региона находилось 28 жилых домов, где нарушен срок ввода в эксплуатацию. Практически в каждом случае приходится искать свой способ решения: это и оптимизация затрат на подключение к инженерным сетям, и защита в судах интересов дольщиков, и организация ЖСК. В результате введены в эксплуатацию 15 объектов, еще в 13 многоквартирных домах работы будут завершены в течение 2018-2019 годов. К 2020 году мы планируем поставить точку в вопросе долгостроев. Но при этом будем тщательно отслеживать ситуацию, чтобы не допустить подобного в будущем. Эти вопросы я держу под жестким контролем", — сказал Любимов, чьи слова приводит пресс-служба правительства.

Губернатор осмотрел квартиры нового дома, пообщался с их собственниками, отметив хорошее качество работ. Любимов поблагодарил руководство Рязанского района, компании-застройщика за успешное завершение проекта.

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