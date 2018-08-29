Губернатор Рязанской области назвал сроки решения вопроса долгостроев

ВОРОНЕЖ, 29 авг — РИА Новости. Рязанская область планирует к 2020 году поставить точку в вопросе долгостроев, сдав в течение двух лет 13 многоквартирных домов, заявил в среду губернатор региона Николай Любимов.
В октябре 2017 года по поручению Любимова были утверждены "дорожные карты" и запущен механизм завершения строительства ЖК "Дядьково" с участием крупнейших застройщиков области, регионального минстроя, администрации Рязанского района. Сейчас строительство ЖК "Дядьково" полностью завершено.
Вручая ключи от квартир жителям проблемного долгостроя, губернатор отметил, что это событие – результат огромного труда, говорится в сообщении. Для завершения строительства пришлось сменить застройщика, привлечь кредитные средства и добровольные вложения ведущих строительных компаний. Итогом настойчивых переговоров, терпения и кропотливой работы стал ввод в эксплуатацию всех домов ЖК "Дядьково". В новом комплексе также получили квартиры граждане, купившие жилье в ЖК "Экополис" поселка Варские. Таким образом, одновременно удалось решить проблему сразу по двум объектам: ЖК "Дядьково" и ЖК "Экополис".
Губернатор осмотрел квартиры нового дома, пообщался с их собственниками, отметив хорошее качество работ. Любимов поблагодарил руководство Рязанского района, компании-застройщика за успешное завершение проекта.
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