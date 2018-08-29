ЦБ выпустит инвестиционные монеты "Георгий Победоносец" из золота и серебра

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Банк России 30 августа выпускает в обращение инвестиционные монеты "Георгий Победоносец" из золота и серебра, сообщается на сайте регулятора.

В частности, серебряная монета номиналом 3 рубля выходит тиражом до 300 тысяч штук, золотая монета номиналом 50 рублей — до 150 тысяч штук. На оборотной стороне монет расположено рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея.

Отмечается, что выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.