Россельхознадзор призвал Индию к совместной борьбе с заболеваниями птиц

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Россельхознадзор призвал индийскую сторону к сотрудничеству в борьбе с опасными заболеваниями птиц, вспышки которых зафиксированы на территории Индии, сообщает российское ведомство.

"С учетом напряженной эпизоотической ситуации по ящуру, гриппу птиц и ряду других опасных заболеваний животных на территории Индии, Россельхознадзор призвал индийскую сторону к большей транспарентности и усилению научно-технического взаимодействия", — говорится в сообщении по результатам заседания российско-индийской рабочей группы по сотрудничеству в области сельского хозяйства.

Как сообщается, представители Россельхознадзора отметили недостаточную открытость индийских карантинных органов в отношении российских поставщиков животноводческой продукции и зерна.

В ходе встречи стороны также обсудили состояние торгово-экономических отношений России и Индии в сфере сельского хозяйства, где "существует серьезный диспаритет в пользу индийской продукции".

Кроме того, представители российского и индийского ведомств обозначили ряд проблем, устранение которых могло бы содействовать расширению спектра и увеличению объемов поставляемых продуктов, и наметили представляющие взаимный интерес области сотрудничества в сфере сельского хозяйства, такие как взаимные инвестиции, научно-техническая кооперация, укрепление взаимодействия контрольно-надзорных служб.