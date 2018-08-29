Россельхознадзор применил меры в отношении ряда белорусских предприятий

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции ряда белорусских предприятий, сообщает ведомство.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает, что в связи с выявлением подведомственными Россельхознадзору лабораториями нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и России в продукции шести белорусских предприятий, Россельхознадзор вынужден применить ряд ограничительных мер", — говорится в сообщении.

Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции, вырабатываемой ИООО "Беловежские деликатесы" в связи с выявлением кокцидиостатиков в колбасных изделиях, СООО "Квинфуд" — из-за выявление несоответствия гистологического состава информации, заявленной на маркировке в консервах из говядины, и ООО "Слуцкий мясокомбинат", в продукции которого были выявлены ДНК свиньи в полуфабрикатах из говядины.

Также ведомство вводит усиленный контроль в отношении продукции ЧПУП "15 Авеню" и филиала "Коопзаготпромторг Поставского РАЙПО" из-за выявления бактерий группы листерий в соленой рыбе и говядине соответственно.

Кроме того, в связи с повторным выявлением нитратов в питьевом молоке Россельхознадзор вводит с 31 августа временные ограничения на поставки данной продукции с предприятия ГП "Молочный гостинец".