Во Франции задумались о введении пошлин на соленые продукты

ПАРИЖ, 29 авг — РИА Новости. Группа французских депутатов рассматривает возможность введения пошлин на слишком соленые продукты, сообщает газета Figaro.

Как отмечает издание, группа из 20 парламентариев Франции готовит доклад, в котором хочет выступить с идей о пошлинах на самые соленые продуктов с целью побудить производителей снизить объем соли в их продукции, будь то готовые блюда, продаваемые в супермаркетах, или хлеб. Доклад должен быть представлен в конце сентября.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует употреблять не более 5 граммов соли в день. Однако во Франции это цифра в два раза больше.

"Среднее потребление соли во Франции колеблется от 10 до 12 граммов соли в день. Это в два раза больше, чем 5 граммов, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения", — отмечает депутат Мишель Крузет.

По ее словам, у покупателя фактически не остается выбора, большая часть соли, которую он употребляет, содержится в приготовленных блюдах, потребление которых в последние годы значительно возросло.