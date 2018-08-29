Экс-министр сообщения Латвии рассказал, что спасет латвийский транзит

РИГА, 29 авг — РИА Новости. Ситуация в транзитной сфере становится все более плачевной, и одна из главных причин — нежелание латвийских политиков вести с соседями нормальный диалог. Об этом, как сообщает Sputnik Латвия, заявил бывший министр сообщения, а теперь кандидат на этот пост от партии "Согласие" Анрийс Матисс.

Он констатировал, что за последние три года поток грузов через Латвию значительно сократился — примерно на треть. Уменьшилась не только прибыль железной дороги, но и доходы госбюджета. Зарплаты в этой важнейшей для латвийской экономики отрасли тоже падают, и если тенденция сохранится, то рабочих придется увольнять.

Но "Согласие" считает, что ситуацию еще можно спасти. "Наш план таков: повысить транзитный поток, по крайней мере, на пять миллионов тонн в год, то есть на 16 миллионов евро в госбюджет", — заявил Матисс.

Он уверен, что этого можно достигнуть разумным диалогом с понятными условиями и понятными критериями для привлечения грузов.

"К сожалению, этот диалог с Россией остается на очень низком уровне", — отметил Матисс.

Поэтому Россия выбирает свои порты, но, как уверен политик, своих портовых мощностей ей не хватит.

"Если бы мы предлагали нормальный диалог, нормальные возможности для использования Россией наших портов, нашей железной дороги, мы смогли бы вернуть грузы", — считает Матисс.

Он отметил, что Белоруссия тоже остается важным партнером Латвии и нужно увеличивать объем перевалки белорусских грузов.

"Поэтому нам нужны и конкурентоспособные тарифы, и конкурентоспособные условия. Нам надо дать возможность и российским, и белорусским предпринимателям инвестировать в наши порты, создавать свои терминалы и развивать бизнес здесь", — уверен политик.

Транзитный сектор Латвии лишился значительного объема грузов из-за намерения России развивать собственную инфраструктуру на Балтике, а также увеличивать провозную способность железной дороги Ленинградской области. По данным организации "Балтийская ассоциация — транспорт и логистика", за четыре года железнодорожные перевозки сократились на 23%, оборот портов Латвии — на 16%, а народное хозяйство потеряло, по крайней мере, 132 миллиона евро.

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