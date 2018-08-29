Экс-министр сообщения Латвии рассказал, что спасет латвийский транзит

РИГА, 29 авг — РИА Новости. Ситуация в транзитной сфере становится все более плачевной, и одна из главных причин — нежелание латвийских политиков вести с соседями нормальный диалог. Об этом, как сообщает Sputnik Латвия, заявил бывший министр сообщения, а теперь кандидат на этот пост от партии "Согласие" Анрийс Матисс.
Но "Согласие" считает, что ситуацию еще можно спасти. "Наш план таков: повысить транзитный поток, по крайней мере, на пять миллионов тонн в год, то есть на 16 миллионов евро в госбюджет", — заявил Матисс.
Он уверен, что этого можно достигнуть разумным диалогом с понятными условиями и понятными критериями для привлечения грузов.
"К сожалению, этот диалог с Россией остается на очень низком уровне", — отметил Матисс.
"Если бы мы предлагали нормальный диалог, нормальные возможности для использования Россией наших портов, нашей железной дороги, мы смогли бы вернуть грузы", — считает Матисс.
Он отметил, что Белоруссия тоже остается важным партнером Латвии и нужно увеличивать объем перевалки белорусских грузов.
"Поэтому нам нужны и конкурентоспособные тарифы, и конкурентоспособные условия. Нам надо дать возможность и российским, и белорусским предпринимателям инвестировать в наши порты, создавать свои терминалы и развивать бизнес здесь", — уверен политик.
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