ЛИПЕЦК, 29 авг — РИА Новости. Около 190 тысяч тонн овощей закрытого грунта намерена получить Липецкая область к 2020 году, сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.

"С начала года в регионе произведено свыше 44,9 тысяч тонн овощей закрытого грунта. Большая часть собранной продукции — огурцы, свыше 32,6 тысяч тонн. Томатов выращено почти 11,7 тысяч тонн. Также получено 0,656 тысяч тонн баклажанов и перцев", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Липецкая область входит в тройку субъектов Российской Федерации по производству тепличных овощей в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах. Производство овощей закрытого грунта в Липецкой области за последние несколько лет стало одним из приоритетных направлений. В районах возводятся теплицы пятого поколения с применением технологии UltraClima. В этом году в Усманском и Елецком районах действующие предприятия расширяют свои площади. Также в Хлевенском районе приступили к строительству еще одного тепличного комплекса по выращиванию томатов.

"Это перспективное направление, которое позволяет региону быть одним из ведущих российских производителей овощей закрытого грунта. Мы успешно выполняем заявленный президентом России курс на импортозамещение продовольственной продукции", — цитирует пресс-служба слова главы администрации Липецкой области Олега Королева.

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