Чайка намерен принять участие в работе ВЭФ

АНОСИНО (Московская область), 29 авг — РИА Новости. Генпрокурор РФ Юрий Чайка рассказал, что примет участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября.

"Уже стало традицией, что Генеральная прокуратура принимает участие в работе Санкт-Петербургского, Дальневосточного экономического форума. Это будет моя вторая поездка на Дальний Восток", — сказал Чайка журналистам в ходе осмотра обновленного санатория работников прокуратуры "Истра".

Он отметил, что ведомство активно защищает права предпринимателей.

"Нам есть, что сказать, есть, конечно, и результаты в этом вопросе, то есть ключевые вещи будут сосредоточены на этом. Естественно, будем говорить и о процессуальных полномочиях прокуратуры, чтобы защитить бизнес не только в уголовном процессе, но и в гражданском. Будем говорить о том, как нам максимально эффективно реализовать правозащитную функцию, защищая интересы бизнеса", — отметил генпрокурор РФ.