МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Совет директоров "Аэрофлота" в рамках обновленной стратегии до 2023 года утвердил открытие новых региональных баз и хабов, говорится в сообщении авиакомпании.
Среди прочих направлений: существенное увеличение пассажиропотока; ускоренное развитие международного транзитного пассажиропотока.
Менеджмент представит обновленную стратегию группы до 2023 года на заседании совета директоров в сентябре 2018 года.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил подготовить план реконструкции инфраструктуры региональных аэропортов и расширения сети межрегиональных авиамаршрутов, минуя Москву, до 50% от общего количества внутренних рейсов. В июне Савельев говорил журналистам, что "Аэрофлот" предложит совету директоров новую стратегию, которая предусматривает, в том числе, создание региональных хабов авиакомпании.