"Аэрофлот" в стратегии до 2023 г утвердил открытие новых баз и хабов

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Совет директоров "Аэрофлота" в рамках обновленной стратегии до 2023 года утвердил открытие новых региональных баз и хабов, говорится в сообщении авиакомпании.

"Принято решение утвердить следующие подходы к разработке и основные направления для актуализации стратегии группы "Аэрофлот" до 2023 года: открытие новых региональных баз и хабов; наращивание доли отечественных воздушных судов в самолетном парке", — говорится в сообщении.

Среди прочих направлений: существенное увеличение пассажиропотока; ускоренное развитие международного транзитного пассажиропотока.

Менеджмент представит обновленную стратегию группы до 2023 года на заседании совета директоров в сентябре 2018 года.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил подготовить план реконструкции инфраструктуры региональных аэропортов и расширения сети межрегиональных авиамаршрутов, минуя Москву, до 50% от общего количества внутренних рейсов. В июне Савельев говорил журналистам, что "Аэрофлот" предложит совету директоров новую стратегию, которая предусматривает, в том числе, создание региональных хабов авиакомпании.