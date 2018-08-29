Главы Ямала и СИБУРа обсудили перспективы развития компании в регионе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 авг — РИА Новости. Врио губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов и глава СИБУРа Дмитрий Конов обсудили перспективы развития компании в регионе, сообщает правительство округа.

"Основной темой совещания стали перспективы развития производства компании в регионе, а также вопросы взаимодействия в рамках заботы об экологии округа и природоохраны. Кроме этого, обсудили руководители и развитие социальной инфраструктуры в (городах) Губкинском, Муравленко и Ноябрьске, где расположены газоперерабатывающие предприятия компании", — говорится в сообщении.

В мае этого года в рамках Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством региона и ПАО "СИБУР Холдинг" на 2018 – 2020 годы, направленное на расширение взаимовыгодного сотрудничества и дальнейшее развитие экономики Ямало-Ненецкого автономного округа, улучшение инвестиционного климата, создание благоприятных условий для решения основных социальных задач.

В рамках предыдущего соглашения между правительством ЯНАО и СИБУРом в 2016 году округ при финансовой поддержке СИБУРа реализовал проект по строительству сооружения очистки подземных вод в микрорайоне Вынгапуровский общей стоимостью 60 миллионов рублей. Также в рамках благотворительной программы СИБУРа "Формула хороших дел" поддержано более 30 социальных проектов в регионе, уточняют власти.

СИБУР является крупнейшей в России интегрированной нефтехимической компанией. Объекты в ЯНАО входят в группу АО "СибурТюменьГаз", которая объединяет газоперерабатывающие мощности СИБУРа по приему и переработке попутного нефтяного газа на территории Западной Сибири.

Филиалами АО "СибурТюменьГаз" на Ямале являются Муравленковский, Губкинский и Вынгапуровский газоперерабатывающие заводы. Все газоперерабатывающие мощности СИБУРа на Ямале объединены сетью продуктопроводов для прямой отгрузки продуктов переработки в вагон-цистернах с наливной эстакады в районе города Ноябрьск. Также компания ввела в эксплуатацию на территории округа продуктопровод от Пуровского завода по переработке конденсата компании НОВАТЭК до Тобольской промышленной площадки СИБУРа в Тюменской области.

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