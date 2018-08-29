Глава МИД Канады позитивно оценила переговоры с США о торговом договоре

ВАШИНГТОН, 29 авг – РИА Новости. Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд сообщила, что провела конструктивные переговоры с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером по поводу заключения нового договора о торговле.

"Мы с нетерпением ждем встречи с нашими мексиканскими коллегами позже сегодня… Сегодня у нас состоялся очень хороший, конструктивный, первый за неделю разговор", — сказала Фриланд журналистам во вторник по окончании своей встречи с Лайтхайзером.

Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил, что с Мексикой были достигнуты договоренности о заключении нового торгового соглашения вместо действующего трехстороннего соглашения США, Мексики и Канады о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). Он добавил, что пока не решено, присоединится ли к этому соглашению Канада или же с ней будут вестись переговоры по заключению отдельного договора.